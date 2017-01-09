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Опрос: американцы верят в неизбежность третьей мировой войны

09.01.17 13:00Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Издание The Independent сообщает, что опрос, проведенный компанией YouGov, показал, что большинство американцев уверены, что третья мировая война неизбежна

.

Исследование показало, что 64 % опрошенных считают, что мир приближается к большому вооруженному конфликту, и только 15 % верят в обратное. В числе возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Следует уточнить, что в опросе приняли участие 9000 человек из девяти стран. В Великобритании третью мировую войну предсказывают 61 % респондентов, а 19 % придерживаются диаметрально противоположного мнения.

«Наибольший страх проявляется у французов и американцев, но по различным причинам», — отметил директор политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс.

По его словам, страх американцев, скорее всего, вызван неопределенностью относительно президентства Дональда Трампа. Французы же больше опасаются угрозы терроризма — 81% опрошенных считают, что страну в ближайшее время ожидают новые теракты.

Также опрос показал, что России опасаются 71 % опрошенных британцев и 59 % американцев.

К слову, 31 октября «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому почти половина россиян боится, что обострение отношений России с западными странами может перерасти в третью мировую войну. 48 % опрошенных признались, что опасаются начала войны из-за напряженной обстановки на международной арене. При этом 52 % положительно отнеслись к проведению Россией военной операции в Сирии.

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