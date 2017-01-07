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"Как обычно, виноваты все, кроме мэра", - активист Денис Жело

07.01.17 21:29Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Глава профсоюза «Сильные вместе» Денис Жело, возглавляющий также в Николаевской области организацию Социал-демократической партии Украины, на странице в Facebook выразил недоумение в связи с тем, что Александр Сенкевич так и не назвал конкретных виновных в провале новогодней ярмарки между горисполкомом и ОГА.

"Николаевский мэр Александр Сенкевич обвинил чиновников горисполкома в провале организации новогодней ярмарки на Соборной площади. Александр Фёдорович, а можно пофамильно? Кто конкретно из чиновников? Турупалов? Шевченко? Заворотняя? Кто именно?

Ведь есть распоряжение городского головы, есть чиновники, которые отвечали за организацию мероприятия. Полная коллективная безответственность. Раньше, в провалах мэра был виновен Оппоблок, депутаты и другие потусторонние силы, сегодня, помирившись с оппоблоковцами, мэр принялся обвинять в провалах представителей своей команды. Т.е. как обычно, виноваты все кроме мэра.

Уже в который раз Сенкевичу не хватает смелости признать свои ошибки и извиниться перед николаевцами за очередной недочёт в его мэрской деятельности. Сильный руководитель не побоялся бы признать ошибку и взять ответственность на себя. Проще всего обвинить каких-то мифических чиновников. Главное, что Сенкевич в очередной раз дал заработать своему партийному соратнику, депутату Вячеславу Апанасенко на установке торговых домиков, которые у многих вызвали смех и недоумение", - написал общественник.

Жело страница в фейсбуке

Позже, в комментариях к посту, Жело объяснил свои претензии к мэру.

"Неоднократно обращался к Сенкевичу письменно и устно по проблемным заявлениям жителей, которые приходят в приемную нашей организации - кроме бездействия, вранья и подстав, я больше ничего не увидел! Я полгода молчал, не критиковал мэра, но по-моему, он нашу доброту за слабость принимает", - отметил Жело.

цитата из фейсбука Жело

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Суббота, 07.01.2017

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