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Украина наняла профессиональных американских лоббистов

07.01.17 16:44Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Администрация Президента Украины Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную экс-председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины

Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, сообщает DW.COM

BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года. Адрес клиента в представленной информации — «Банковая 11, Киев, Украина». Цель деятельности компании — «усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину», — говорится в публикации.

Как отмечается, в конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о «выработке и имплементации стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в частности и об «организации встреч» с американскими должностными лицами.

Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.

Как пишет издание, «украинские политики опасаются вероятного сближения США с Россией» после прихода к власти в США Дональда Трампа, который «неоднократно высказывал свое восхищение стилем управления российского президента Владимира Путина».

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Суббота, 07.01.2017

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