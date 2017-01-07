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В Тайване на похороны политика позвали 50 стриптизерш

07.01.17 18:50Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Похороны в Тайване с участием 50 стриптизерш стали самой обсуждаемой темой недели в китайском интернете. .

В городе Чиаи на юге провинции 5 января хоронили умершего в прошлом месяце местного политического деятеля Тунга Сыана

Семья покойного объяснила, что Тунга Сыан был очень жизнелюбивым человеком и умел получать удовольствия от жизни. Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой его черте, сообщает местная пресса.

Процессия состояла из разноцветных джипов, из которых неслась громкая музыка. За ними шли барабанщики, и маршировал специальный танцевальный коллектив. Приглашенные актеры были одеты в костюмы божеств и гигантских кукол. В похоронной процессии принимали участие полуголые танцовщицы на крышах джипов.

Тунга Сыан занимался политикой несколько десятилетий, а в последние годы возглавлял местный совет. Он был очень популярной фигурой в политических кругах Тайваня. Он умер в 76 лет от болезни, название которой не уточняется.

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Суббота, 07.01.2017

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