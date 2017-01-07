Мишель Обама призвала молодежь бороться за свои права

В своем финальном публичном выступлении уходящая первая леди США Мишель Обама призвала молодых людей не терять своих надежд и бороться за свои права

. По словам Мишель, молодым людям необходимо стремиться к хорошему образованию, чтобы стать сильнее в будущем.

Свое выступление на встрече со школьными психологами в Белом доме она закончила в слезах, подчеркнув, что пребывание в статусе первой леди стало самой большой честью в ее жизни.

На следующую среду запланировано последнее появление Мишель Обамы на ток-шоу в качестве первой леди. Этой программой станет "Вечернее шоу Джимми Фэллона".

За время прошлогодней президентской кампании Обама не раз критиковала кандидата от республиканцев Дональда Трампа за высказывания в адрес женщин.

В бытность первой леди Мишель Обама обустроила садик при Белом доме, куда не раз приглашала гостей публичных мероприятий. На данный момент неизвестно, намерена ли заняться поддержанием зеленого уголка семья избранного президента.