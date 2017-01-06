Верхний банер

Имущество Януковича арестовано

06.01.17 21:09Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передают Українські Новини.

Прокуратура просила суд арестовать имущество Януковича, а именно - жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего Президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Похожие новости

25.02.13 11:411095 дней президента

19.07.11 14:54Президент Украины Виктор Янукович поздравил хлеборобов Николаевщины с намолотом второго миллиона тонн зерна

17.02.11 12:39В. Янукович обеспокоен уровнем задолженности по зарплате в Николаевской области

25.02.10 07:49Что сможет и чего не сможет сделать с Украиной Янукович

04.02.09 14:11Гонки рейтингов-2008

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 06.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:09Имущество Януковича арестовано

20:57Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта

20:05Как пережить сильные морозы: спасатели дали рекомендации

19:39Тина Кароль: "Я бы хотела, чтобы в нашей семье еще появились детки"

19:10В Украине резко снизилось число предпринимателей

18:30Что нужно и чего нельзя делать в Рождество Христово

18:00На Гавайях часть острова рухнула в океан

17:51Украинские хоккеисты сыграют против сборных Италии, Словении и Польши на Еврочелледже

17:32В Николаевской облгосадминистрации просят не драматизировать ситуацию со снегопадом

17:30«Мы любили другу друга и не расставались круглые сутки», - Фадди Фаваца

17:22Стали известны новые подробности убийства настоятельницы монастыря в Беларуси

17:13Все коммунальные службы Николаева работают в режиме нон-стоп

17:10В Николаеве из-за снегопада и перекрытых дорог не работает автовокзал

17:05После пропажи 95 старинных книг на $10 миллионов в львовской галерее ограничили посещение

16:47Перелік місць розгортання стаціонарних пунктів обігріву на території Миколаївської області (ОНОВЛЕНО)

16:43Николаевские спасатели вытаскивают из сугробов автомобили

16:37Ночь перед Рождеством – лучшее время для гаданий

16:23Вегетарианство губительно влияет на мозг человека, заявили ученые

16:17К пострадавшим в масштабном ДТП на трассе Одесса-Рени из-за заносов не могут доехать медики

16:12В Украине из-за бурана перекрыли трассы уже в четырех областях: полный список дорог

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.12.16 08:002230

Порошенко приветствует новую договоренность о режиме тишины на Донбассе с 24 декабря

24.12.16 08:152350

Гройсман: Национализация «ПриватБанка» не повлияет на уровень цен и инфляцию

24.12.16 08:302400

Комбат "Донбасса" заявил о взятии Новолуганского

24.12.16 09:042090

Дорожная полиция Украины начнет работу летом 2017 года

Самые читаемые

05.01.17 14:0054580

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2212100

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4010450

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:376900

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама