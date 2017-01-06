Инаугурация президента Дональда Трампа 2017: все послы США покинут свой пост 20 января

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа издала указ, согласно которому все послы, назначенные администрацией президента Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового президента.

Дипломаты, знакомые с текстом документа уточнили, что он не предполагает каких-либо исключений.

Издание New York Times уточняет, что «политические» послы, назначенные из-за своих тесных связей с президентом, практически всегда покидают свои посты после выборов.

Речь идет о послах в Чехии, Бельгии, Новой Зеландии и других государствах.

Представитель переходной команды Дональда Трампа заявил, что все дипломаты, назначенные Бараком Обамой, покинут вместе с ним свои посты, как и тысячи политических деятелей в Белом доме.

К слову, ранее вступающие в должность президента политики позволяли некоторым послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих постах на дополнительные несколько недель или месяцев.

Тем не менее, «карьерные» дипломаты зачастую остаются на своих должностях.