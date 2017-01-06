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Министры должны получать 100 тысяч гривен, - Геращенко

06.01.17 13:53Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Украинцам стоит понять, что тысяча долларов зарплаты у премьер-министра - "это просто фейк", считает советник Авакова. Нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что зарплаты у министров должны быть сто тысяч гривен

"Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тысяч гривен. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", - сказал нардеп в эфире 112 Украина.

По его словам, украинцам стоит понять, что тысяча долларов зарплаты у премьер-министра - "это просто фейк".

"И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", - убежден он.

Накануне госсекретарь правительства назвал размеры зарплат в Кабмине: работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов − от 12 до 15 тысяч гривен.

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