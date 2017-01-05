Fitch обновит рейтинги ПриватБанка после завершения его рекапитализации

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) ПриватБанка в национальной валюте и национальный рейтинг остаются прежними, так как у Fitch в настоящее время недостаточно информации о результатах его капитализации.

Рейтинг жизнеспособности ПриватБанка также сохранен на уровне «Е», поскольку рекапитализация банка не была завершена на момент подтверждения рейтингов.

Как говорится в официальном сообщении агентства, Fitch ожидает, что пересмотр и обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте и рейтинга жизнеспособности банка произойдет после получения окончательной информации о его кредитном положении после рекапитализации. Снижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ПриватБанка (Днепр) с «CCC» до «RD», по данным агентства, является необходимой технической процедурой связанной с особенностями национализации банка.

«Национализация крупнейшего частного банка является уникальным опытом не только для Украины, но и мирового финансового рынка, поэтому технические процедуры рейтинговых агентств на сегодня являются отражением уникального характера этой сделки, а не финансового положения самого банка, — отмечается в комментарии пресс-службы ПриватБанка. — В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 млрд.грн, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня».

Напомним, результаты национализации ПриватБанка ранее получили положительную оценку со стороны экспертов и руководства Международного валютного фонда. Как говорится в заявлении фонда, такое решение является важным шагом в усилиях властей по сохранению финансовой стабильности.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, «это решение было принято в целях обеспечения бесперебойной работы банка, учитывая его системную роль в финансовой системе Украины. По ее мнению, обеспечение соответствия всех украинских банков нормативным требованиям НБУ имеет важное значение для поддержания общественного доверия к банковской системе