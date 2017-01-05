Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

Нардеп від БПП та голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фріз заявила, що готова організувати візит кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен в Україну.

Про це Фріз заявила на своїй сторінці у Facebook 4 січня.

"З приводу заяви кандидата у Президенти Франції Марін Ле Пен щодо Криму. Як член міжпарламентської групи дружби Україна-Франція, я готова організувати візит пані Ле Пен в Україну для того, щоб вона на власні очі побачила ситуацію в країні та здійснила візит на схід в зону АТО - щоб побачити наслідки "руського миру", - зазначила Фріз.

"Переконана, що Ле Пен, незважаючи на трансляцію російської риторики щодо України, є патріоткою Франції. Переконана у тому, що завдяки візиту в Україну вона змінить свою риторику", - додала нардеп. На її думку, "Ле Пен, нажаль, не досить розуміє роль Росії у кризових явищах", у т.ч. у самій Франції.