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Николаеву нужен новый мэр, - нардеп

05.01.17 10:00Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины Артем Ильюк предложил начать обсуждение вопроса об оглашении импичмента Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу.

Об этом он написал в своем блоге под названием «Николаеву нужен новый мэр».

Нардеп считает, что в то время как все предыдущие мэры Николаева умели работать без денег, то Александр Сенкевич не умеет работать даже с их наличием. По его словам, работа Александра Сенкевича является ничем иным как разочарованием.

«Синоним его мэрству – разочарование. Идя на выборы, он позиционировал себя молодым и прогрессивным, но растерял тех молодых и новых, кто был в его команде. Он не сумел сформировать прогрессивную технократичную команду, сам начал превращаться в чинушу, чей ремень стало сложно разглядеть в складках. Его новые кадры – Рохов и Олефир не проявили себя ровным счетом никак и уехали из Николаева, а молодые независимые общественники получше нового архитектора Анны Палехи разработали образцы, как должны выглядеть вывески в Николаеве. Ей осталось только имплементировать чужую работу. Но нет, воз и ныне там», - написал Артем Ильюк.

Он отметил, что в результате реформы децентрализации, в бюджет стало поступать больше денег, что дает возможность городу, в лице мэра эффективно их использовать. Так к примеру по итогам 2015 года в бюджете Николаева неизрасходованными остались 72 миллиона гривен, по итогам 2016 года сумма неиспользованных средств гораздо больше.

Депутат считает, что все, что на сегодняшний день делается в Николаеве, делается не благодаря усилиям мэра города и его команды, а вопреки. Поэтому он предлагает начать обсуждение импичмента.

«Все, что еще теплится в Николаеве, к огромному сожалению, происходит не благодаря его работе, а вопреки его вредительству. Моей команде, которая потратила неимоверные усилия, чтобы не дать изменить волеизъявление горожан после первого тура выборов мэра, обидно. Потому что именно мы удержали этот результат, благодаря которому во второй тур вышли два молодых кандидата на пост городского головы. Хотелось верить, что есть хоть шанс. Но осталось только разочарование. Нам тут жить. Поэтому у меня есть рационализаторское предложение. Вредителей нужно снимать, чем раньше, тем лучше. Подытожив все это, я предлагаю начать обсуждение импичмента городскому голове Александру Сенкевичу», – написал нардеп.

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