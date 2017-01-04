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Встреча Порошенко с Трампом планируется на февраль, — Чалый
|04.01.17 13:04
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Официальный визит президента Петра Порошенко в США запланирован на февраль этого года.
Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
«Ключевым вопросом для нас является организация личной встречи президентов Украины и США. Мы планируем визит Петра Порошенко в США уже в феврале. Это возможность решить многие вопросы: и личной коммуникации, и обмена по двустороннему сотрудничеству, и геополитических аспектов», — сказал Чалый.
По его словам, Украина рассчитывает, что будут сдвиги в военно-техническом сотрудничестве.
«Еще одна идея на следующий год — это выход за пределы столичного округа Колумбия. Я буду предлагать правительству, премьер-министру визит, который будет охватывать не только Вашингтон, но и другие штаты и регионы», — добавил Чалый.
Добавим, Президент Украины Петр Порошенко не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На такие мероприятия приглашаются послы, а не главы государств.