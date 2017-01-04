Встреча Порошенко с Трампом планируется на февраль, — Чалый

Официальный визит президента Петра Порошенко в США запланирован на февраль этого года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Ключевым вопросом для нас является организация личной встречи президентов Украины и США. Мы планируем визит Петра Порошенко в США уже в феврале. Это возможность решить многие вопросы: и личной коммуникации, и обмена по двустороннему сотрудничеству, и геополитических аспектов», — сказал Чалый.

По его словам, Украина рассчитывает, что будут сдвиги в военно-техническом сотрудничестве.

«Еще одна идея на следующий год — это выход за пределы столичного округа Колумбия. Я буду предлагать правительству, премьер-министру визит, который будет охватывать не только Вашингтон, но и другие штаты и регионы», — добавил Чалый.

Добавим, Президент Украины Петр Порошенко не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На такие мероприятия приглашаются послы, а не главы государств.