20.12.16 20:202350
"В следующем году Украина вернет Донбасс" - Георгий Тука
|03.01.17 19:00
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Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука полагает, что к середине 2018 года Украина сможет вернуть контроль над Донбассом.
Об этом господин Тука написал в своем блоге на сайте издания «Новое время».
«Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года»,— написал чиновник.
Кроме того, он отметил, что Киеву важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов.