"В следующем году Украина вернет Донбасс" - Георгий Тука

Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука полагает, что к середине 2018 года Украина сможет вернуть контроль над Донбассом.

Об этом господин Тука написал в своем блоге на сайте издания «Новое время».

«Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года»,— написал чиновник.

Кроме того, он отметил, что Киеву важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов.