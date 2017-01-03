Верхний банер

Порошенко: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО)

03.01.17 09:30Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, Петр Порошенко заявил о «временной украинской оккупации».

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся», — отметил в своем выступлении Порошенко.

Заявление Порошенко широко обсуждается в соцсетях, его слова называют «оговоркой по Фрейду» и «сенсацией прошедшего года», а также предполагают, что видео будет удаляться со всех ресурсов в рамках «зачистки информационного пространства».

Похожие новости

10.02.15 12:00Наступление под Мариуполем координирует Турчинов

30.10.14 09:55Под Мариуполем под огнем «Градов» погиб один морпех из Николаева, еще трое ранены (видео)

08.09.14 20:18Порошенко призвал военных быть готовыми к защите Украины, несмотря на перемирие

14.06.14 12:10Уничтожен лидер мариупольских террористов «Чечен»

11.05.14 06:51У Ахметова просят прекратить АТО и заявляют о создании собственных отрядов обороны

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 03.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:30Кабмин продлил сроки приватизации «Николаевоблэнерго» и «Николаевской ТЭЦ»

13:00Ученые Великобритании узнали высоту каблука хрустальных туфелек Золушки

12:22Сегодня часть Николаева останется без воды

12:09Баштанский учитель получил премию ВРУ

12:00Фельдман и «Самопомощь» взламывают страницы харьковчан для сбора персональных данных

10:50Мэр Николаева отчитается фотовыставкой за год работы

10:20Африканец пытался проникнуть в Испанию в чемодане

10:00Новогодние домики в центре Николаева сделаны по подобию бараков НКВД

09:40За последние несколько дней - 66 краж и семь без вести пропавших

09:30Порошенко: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО)

09:00Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав

08:43Владельцы устаревших телефонов останутся без WhatsApp

08:40В Одессе появилась новая набережная

08:00К Рождеству в Украину придут морозы

07:30В Матвеевском лесу проведут флеш-моб в защиту зеленых насаждений

 02.01

21:38Во Львовской области сожгли дотла музей УПА

20:45Знаменитый кардиохирург Борис Тодуров обвинил руководство Минздрава в массовой гибели украинцев

20:29В Николаеве стартовал детский шахматный турнир

20:15К Земле движутся две кометы

19:51Пидручный пропустил несколько тренировок из-за болезни

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.12.16 13:342210

В Харькове при пожаре на заводе погибли два человека

20.12.16 13:532330

Порошенко представил самолет АН-132D

20.12.16 14:212490

В РФ врачи психбольницы подрались из-за шарика

20.12.16 14:372330

В Германии неизвестный открыл огонь по людям, есть погибшие

Самые читаемые

21.12.16 16:0610860

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

31.12.16 15:228410

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:408270

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:546950

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама