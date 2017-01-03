Порошенко: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО) Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, Петр Порошенко заявил о «временной украинской оккупации». «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся», — отметил в своем выступлении Порошенко. Заявление Порошенко широко обсуждается в соцсетях, его слова называют «оговоркой по Фрейду» и «сенсацией прошедшего года», а также предполагают, что видео будет удаляться со всех ресурсов в рамках «зачистки информационного пространства». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама