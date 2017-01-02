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В штабе Трампа рассказали о его первоочередных планах после инаугурации

02.01.17 19:40Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Новый президент США в первый же день собирается отменить многие решения Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы. Об этом заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер в интервью телеканалу ABC, передает Корреспондент.

"В первый день (после инаугурации – ред.) он подпишет целый ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", – сказал Спайсер.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить около 70 процентов указов за подписью действующего главы государства Барака Обамы.

Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

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Понедельник, 02.01.2017

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