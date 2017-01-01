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В Украине вводится накопительная пенсионная система

01.01.17 16:37Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 1 января, вступает в силу закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым вводится накопительная пенсионная система.

Солидарная система при этом сохраняется, пишет «112 украина».

Накопительный пенсионный фонд — целевой внебюджетный фонд, на который поступают взносы застрахованных людей. Взносы находятся на накопительных пенсионных счетах и инвестируются с целью получения дохода в пользу застрахованных. Их активы используются для оплаты договоров страхования пожизненных пенсий или единовременных выплат, а в некоторых случаях также членам их семей или наследникам.

Закон определяет, что накопительная пенсионная система базируется на принципах накопления в Накопительном фонде или в негосударственных пенсионных фондах.

Накопительная система касается людей, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию и которым на дату введения перечисления страховых взносов в Накопительный фонд исполнилось не более 35 лет и которые платят взносы, или взносы платятся за них в накопительную систему пенсионного страхования. Ожидается, что к 2022 году процент отчислений в накопительный фонд должен составить около 7%. При сохранении вместе с накопительной, еще и солидарной пенсионной системы некоторым людям придется отчислять сначала на 2%, а позже на 7% больше пенсионных выплат.

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Воскресенье, 01.01.2017

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