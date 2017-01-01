Украинские позиции обстреляли в новогоднюю ночь на Светлодарской дуге, сообщил спикер Минобороны.

За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ получил ранение в результате боевых действий в зоне АТО, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Один наш военнослужащий получил ранение", - сказал он.

По словам Мотузяника, боец ВСУ получил ранение в районе Зайцево в результате вражеского обстрела.

Он также сообщил, что в новогоднюю ночь украинские позиции обстреливали на Светлодарской дуге.

"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов", - уточнил спикер.

В свою очередь, в ЛНР заявляют о гибели двоих украинских силовиков в Новогоднюю ночь.