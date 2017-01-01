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Новогодняя «перемога»: Украина терпит крупные убытки от экспорта елочных игрушек, потеряв рынок РФ

01.01.17 18:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Украина, переориентировав рынок сбыта елочных игрушек на страны ЕС вместо России, потеряла более $3 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития, торгового представителя Украины Натальи Микольской

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«За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн в 25 стран мира», — написала сегодня Микольская на своей странице в Facebook.

«В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь $632,3 тысяч, а за 10 месяцев 2014 года его объем составлял $3,5 млн», — добавила Микольская.

По ее словам, 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.

«Основной рынок сбыта — это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% — с $2,1 млн за 10 месяцев 2015 года до $2,8 млн. Среди крупнейших рынков сбыта — Нидерланды, Германия и Польша», — написала она.

Микольская отмечает, что существенно вырос экспорт в Канаду, Белоруссию, Италию, Молдавию, США, Швейцарию и Польшу. Заместитель министра также сообщила, что в текущем году появились и новые рынки — Турция, Мальдивские острова, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

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Воскресенье, 01.01.2017

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