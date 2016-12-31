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Нардеп от БПП Корнацкий анонсировал разделение Украины, так как «нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей»

31.12.16 20:35Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Аркадий Корнацкий, владеющий активами в Российской Федерации, анонсировал разделение Украины на части, так как нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Об этом Аркадий Корнацкий заявил вчера, 30 декабря, в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина».

Комментируя недавнее предложение бизнесмена Виктора Пинчука принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий, народный депутат Аркадий Корнацкий заявил, что все, что было озвучено олигархом, является, по его мнению, позицией всего украинского политикума, который находится при власти в Украине последние 2,5 года.

— Это озвучка той позиции, которая все объясняет, объясняет, что сейчас происходит в Украине, что происходит вокруг Украины последние 2,5 года. Это объясняет то, что был сдан Крым, это объясняет войну на востоке, это объясняет уничтожение местного самоуправления и создание так называемых территориальных общин, это объясняет то, что нет расследований по Майдану, нет реальной борьбы с коррупцией. Я считаю, что Пинчук просто озвучил позицию абсолютно всего украинского политикума, который последние 2,5 года находится при власти в Украине, – заявил Аркадий Корнацкий. Политик добавил, что все реформы, которые проводятся в Украине, на самом деле направлены на то, чтобы разделить страну на куски.

— Нет эффективной работы так называемых реформ, делается все не то, что на самом деле обещалось народу, чего народ ждет, что нужно народу и стране. И, в конце концов, я еще до заявления Пинчука пришел к выводу, что все так называемые реформы, которые делаются в Украине, они на самом деле направлены на то, чтобы уже не просто поделить все национальное богатство Украины, но и всю Украину поделить на определенные куски. И кто-то уже свои куски присмотрел: кто-то Донецкую область, кто-то Днепропетровщину, кто-то Слобожанщину, кто-то Винниччину, Житомирщину и так далее. И это делается как раз через эти так называемые реформы, - сказал Аркадий Корнацкий. Отвечая на вопрос ведущих о том, согласен ли он с заявлением Виктора Пинчука о том, что вопрос возврата Крыма нужно отложить на 15 – 20 лет, провсти выборы на Донбассе, Аркадий Корнацкий заявил, что «с этим нельзя согласиться».

— Абсолютно очевидно, что это шаг для практически уничтожения Украины как суверенного, целостного и соборного государства. Это раздел Украины на отдельные княжества. Если это называют позицией, выписанной в Кремле, то я не могу согласиться только в том, что это может быть солидарным с позицией Кремля. Но на самом деле, я в этом лично убежден, это фактически завершение 25-летней политики расхищения и уничтожения Украины, которую ведет не какой-то внешний враг, а внутренний украинский политикум, - сказал Аркадий Корнацкий. Он добавил, что речь идет о тех, кто при власти в Украине на сегодняшний день, и кто был у власти на протяжении 25 лет.

— Я говорю об объективной реальности, о действиях так называемых элит или о том политикуме. Я имею ввиду тех, кто сейчас при власти и тех, кто был у власти. Это тот политикум, который на самом деле что-то решает в Украине. Я утверждаю, что за 25 лет он не изменился, включая тех, кто сегодня при власти, - сказал Аркадий Корнацкий.

Напомним, что в 2015 году Аркадий Корнацкий перечислил 7 миллионов гривен в качестве добровольного пожертвования политической партии. Также Аркадий Корнацкий имеет активы в Российской Федерации, а на счетах российского государственного «ВТБ Банка» нардеп хранит 4459 долларов США и 1125 евро.

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Суббота, 31.12.2016

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