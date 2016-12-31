Американцы в георгиевских лентах спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154 (ВИДЕО)
31.12.16 16:49
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Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Соответствующее видео было опубликовано на канале Schiller Institute в YouTube.
У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы.
Кроме того, от имени главы института Хельги Цепп-Ларуш был опубликован текст с соболезнованиями.
«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — отметила Цепп-Ларуш. Глава института также в своем послании выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен.
25 декабря рано утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.