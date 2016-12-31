Песков выругался в эфире телеканала Пресс-секретарь Путина прокомментировал знаменитую фразу главы МИД России Сергея Лаврова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно высказался в эфире одного из российских телеканалов. Соответствующая видеозапись обнародована на странице сообщества Лентач в Facebook. "Песков в эфире НТВ по просьбе ведущего перефразировал Лавровское "Дебилы, бл" как "Козлы нах". Отличные у нас дипломаты и пресс-секретари", – прокомментировал редактор перед публикацией видео. В августе прошлого года глава МИД России Сергей Лавров выругался на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама