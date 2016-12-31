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СБУ запретила въезд в Украину еще одному российскому актеру

31.12.16 16:16Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Актер Ян Цапник стал персоной «нон-грата» в Украине из-за отрицательной деятельности в отношении Украины.

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику, который принял участие в новогоднем «Огоньке» на телеканале «Интер». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, обнародовав соответствующий документ СБУ.

«Ко мне в ФБ поступало немало сообщений относительно участия гражданина РФ Яна Цапника в новогоднем “Огоньке” на “Интере”. Причем мои корреспонденты отмечали отрицательную деятельность Яна Цапника в отношении нашей страны», — отметил Артеменко.

Он добавил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию относительно угрозы национальной и информационной безопасности Украины и 30 декабря получил ответ от Службы безопасности.

«29 декабря 2016 года гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в документе СБУ.

Артеменко выразил надежду, что если Цапник действительно принимает участие в новогоднем «Огоньке» на «Интере», то телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие.

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Суббота, 31.12.2016

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