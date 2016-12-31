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Порошенко наградил Джона Маккейна орденом Свободы

31.12.16 14:18Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко встретился с сенатором от Республиканской партии США Джоном Маккейном. Информация об этом была размещена на официальном сайте главы государства.

«В этом противостоянии и наш народ, и парламент, и правительство сражаются бок о бок с американским народом. Мы чувствуем надежную поддержку и помощь. Это очень важно для моей 45-миллионной страны», - сказал он.

Кроме того, Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы.

Также орден Ярослава Мудрого достался сенатору Линдси Грэму, который внес «весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США».

Отдельно Петр Порошенко поблагодарил представителей Конгресса США за принятие закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине».

Украинский лидер традиционно напомнил американским гостям о том, что Украина борется за независимость и защищает свободу, демократию и ценности всей Европы.

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