Fitch о рейтинге ПриватБанка: Ограниченный дефолт

Агентство уточнило, что это произошло еще до национализации банка.

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт), об этом говорится на сайте агентства.

Такое решение Fitch объяснил соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

"Понижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте "ПриватБанка" и рейтингов задолженностей последовало за недавним объявлением Национального банка Украины, что сторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второочередным долгам были вовлечены в процесс финансового оздоровления банка", - сказано в сообщении.

Fitch уточнил, что это произошло до национализации ПриватБанка.

Отметим, после национализации банка Fitch снизил рейтинг ПриватБанка с ссс до f и поместил долгосрочные рейтинги в список на пересмотр.