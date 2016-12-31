17.12.16 15:422930
Fitch о рейтинге ПриватБанка: Ограниченный дефолт
|31.12.16 14:00
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Агентство уточнило, что это произошло еще до национализации банка.
Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт), об этом говорится на сайте агентства.
Такое решение Fitch объяснил соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.
"Понижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте "ПриватБанка" и рейтингов задолженностей последовало за недавним объявлением Национального банка Украины, что сторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второочередным долгам были вовлечены в процесс финансового оздоровления банка", - сказано в сообщении.
Fitch уточнил, что это произошло до национализации ПриватБанка.
Отметим, после национализации банка Fitch снизил рейтинг ПриватБанка с ссс до f и поместил долгосрочные рейтинги в список на пересмотр.