Верхний банер

Порошенко запретил ввоз антиукраинских книг

30.12.16 15:04Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на рынок страны иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Соответствующий документ №5114 он вернул в парламент со своей подписью в пятницу, 30 декабря.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Документ запрещает ввоз в Украину печатной продукции антиукраинского содержания, которая пропагандирует силовые структуры России, посягающей на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Запрет не касается издательской продукции, ввозимой в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Напомним, законопроект о разрешительной процедуре для ввоза в Украину книг, напечатанных в РФ, а также ввозимых с территории России и неподконтрольных Киеву территорий Украины Верховная Рада приняла 8 декабря.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 30.12.2016

Закругление верхнее-левое

17:30Крушение самолета Ту-154: экипаж и пассажиры погибли мгновенно

17:00Голови ОТГ у Вознесенському районі вступили у свої повноваження

16:30На Миколаївщині розпочато роботи з реконструкції вуличного освітлення

16:06Украина не покупает газ у России уже 400 дней

15:30В Афганистане была обезглавлена женщина за посещение магазина без мужа

15:04Порошенко запретил ввоз антиукраинских книг

15:00На Николаевщине задолженность по зарплате на предприятиях составила 91, 4 миллиона

14:47Николаев — бывший город акаций

14:14Сутки в АТО: Ранены трое бойцов ВСУ

13:59На корпоративе у Порошенко подрались народные депутаты. Уходили через черный вход

13:39Что подарить маме на Новый год

13:08Итоги года: два скандала, разочарование и надежда на будущее

13:03Житель Снигиревщины уехал на заработки и пропал

12:51На Кубе впервые разрешили провести домашний интернет, но не всем

12:30Первомайские студенты предлагают создать в городе молодежный центр

12:00В Николаеве появилось 10 новых остановочных комплексов

11:46Волонтеры приготовили 2,5 тонны оливье для бойцов АТО

11:24Победитель "МастерШеф" рассказал о вредных новогодних блюдах

11:05Почти половина украинцев считают не важным получение "безвиза" для Украины, - опрос

10:51Николаевские автоугонщики: плюс один эпизод

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.12.16 17:482220

Ко Дню Святого Николая николаевские школьники провели благотворительную акцию в поддержку многодетных семей и инвалидов

16.12.16 18:002380

Похищенные нацистами картины будут переданы в музей в Швейцарии

16.12.16 18:282370

В Украине обанкротился еще один банк

16.12.16 18:472600

В Николаеве полиция закрыла очередное игорное заведение (ВИДЕО)

Самые читаемые

21.12.16 16:069840

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

27.12.16 08:406440

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:465920

Троллейбус везет в детство

22.12.16 15:545910

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама