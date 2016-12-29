Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА Если Киев устроит торжества, Варшава пригрозила ухудшением отношений . Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА. "Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - сообщается на сайте МИД Польши. При этом Ващиковский подчеркнул, что примирение станет невозможным, если в Украине в следующем году устроят масштабные торжества по случаю 75-й годовщины создания УПА. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама