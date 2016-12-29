15.12.16 15:562240
Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА
|29.12.16 09:09
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Если Киев устроит торжества, Варшава пригрозила ухудшением отношений
. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА.
"Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - сообщается на сайте МИД Польши.
При этом Ващиковский подчеркнул, что примирение станет невозможным, если в Украине в следующем году устроят масштабные торжества по случаю 75-й годовщины создания УПА.