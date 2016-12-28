У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

В первом квартале следующего, 2017, года планируется провести суд над сбежавшим из Украины экс-президентом Виктором Януковичем. Если суд примет обвинительный приговор, бывший глава Украины может лишиться очень многого.

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, если суд примет обвинительный приговор о заочном осуждении Януковича, это даст возможность конфисковать собственность бывшего президента, передает "Диалог.UA".

По словам Сарган, под конфискацию попадет все имущество, начиная от банковских вкладов и заканчивая Межигорьем.

Генпрокурор Юрий Луценко выразил уверенность в том, что суд примет объективное решение относительно того, что сбежавший Янукович изменил Родине. Генеральный прокурор заявил о своем важном свидетеле - бывшем депутате Государственной Думы, чьи показания лягут в основу будущего обвинения против Януковича.