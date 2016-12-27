Израиль прекращает сотрудничество с Украиной и еще 11 странами, — СМИ

Израиль прекращает сотрудничество с посольствами 12 стран, проголосовавших за резолюцию Совбеза ООН, осудив поселения Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

Напомним, что «за» резолюцию проголосовали Великобритания, Франция, Россия, Китай, Япония, Ангола, Египет, Уругвай, Испания, Сенегал, Новая Зеландия, а также Украина.

Израильские чиновники говорят, что премьер Биньямин Нетаньяху не встретится с министрами иностранных дел этих стран и их послы не будут приняты в МИД Израиля, — сообщает CNN.

Кроме того, поездки израильских министров в эти страны также будут ограничены. Однако послы Израиля в этих странах, как и раньше, смогут продолжать работать.

Напомним, что Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который является также министром иностранных дел Израиля, принял решение отменить официальный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в страну, который был запланирован на следующей неделе.

Посол Украины при ООН Владимир Ельченко объяснил, что строительство израильских поселений на палестинских территориях, отказаться от которых призвал Израиль Совет Безопасности ООН в своей резолюции, противоречит международному праву.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковски, чтобы обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия Совбезом ООН резолюции о положении на Ближнем Востоке.