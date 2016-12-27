Савченко рассказала, кто финансирует ее общественную платформу

«Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь?» — пояснила депутат.

Народный депутат Надежда Савченко пояснила, откуда берется финансирование созданной ею общественной платформы «Руна». Об этом она рассказала на пресс-конференции во Львове.

«Возникает очень много насмешек того, что означает само слово “Руна”, или что это будет за платформа, или что за люди сидят рядом с Савченко. Такие же люди, как я, такие же люди, как и вы, которые сейчас нас смотрят и слушают. Чтобы так же не было слышно насмешек, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться и кто финансирует Савченко? Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда, один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд, это открытый на общественную организацию… Если вы хотите присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью, мы всегда открыты», — заявила Савченко.

Сегодня народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы «РУНА».