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РФ заявила о приостановке строительства железной дороги в обход Украины

27.12.16 16:31Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что работы по строительству железной дороги на участке Журавка — Миллерово в обход Украины, ведущиеся Железнодорожными войсками России, временно приостановлены на период новогодних праздников. Личный состав возвращен в пункты постоянной дислокации.

«С разрешения министра обороны задействованный на строительстве железнодорожной ветки личный состав возвращен в пункты постоянной дислокации воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, необходимые меры по охране военных городков, техники и имущества приняты. Две последние группы военнослужащих отдельных железнодорожных бригад военно-транспортным самолетом в понедельник вечером доставлены (первая) в Омск и (вторая) в Абакан», — сообщил замглавы военного ведомства.

Он отметил, что такой перерыв на новогодние праздники делается впервые, в прошлом году работы в этот период не прекращались.

По его словам, офицеры и контрактники военной службы на период новогодних праздников уйдут в отпуска и встретят Новый год среди родных и близких, военнослужащие срочной службы будут встречать Новый год за праздничными столами в пунктах постоянной дислокации.

«После новогодних праздников 9 января 2017 года личный состав железнодорожных войск начнет возвращаться на объекты строительства железной дороги и с 14 января возобновит выполнение поставленных задач в полном объеме», — отметил Булгаков.

Он подтвердил, что уже 15 августа по этой ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами.

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Вторник, 27.12.2016

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