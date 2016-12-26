Губернатор Миколаївщини керівникам ОТГ: «Плідно працюйте на користь держави, а ми вас підтримаємо»

Сьогодні в облдержадміністрації були проведенні чергові навчання для голів новостворених об’єднаних територіальних громад з питань формування бюджетів та планів соціально-економічного розвитку.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко провів чергову зустріч з новообраними головами ОТГ: «Ми з вами так часто спілкуємося, щоб якомога раніше з’ясувати проблемні питання, які хвилюють новостворені ОТГ та донести нашу спільну позицію до Уряду, - зазначив очільник області. - Але я переконаний, бюджет 2017 року дієвий, і ми всі відчуємо переваги децентралізації», - запевнив Олексій Савченко.

Звертаючись до голів новостворених об’єднаних територіальних громад Олексій Савченко попросив їх звернути особливу увагу на земельні питання – оренду землі та податок на неї. Адже у бюджеті громад вони складають досить значну частку: «У вас є великі можливості, щоб наповнювати бюджет громади, - сказав Олексій Савченко. – Прискіплива перевірка земель області дасть чітку відповідь, хто платить податки, а хто від них ухиляється. Це в ваших інтересах. Сподіваюсь, що серед вас немає людей, які можуть бути причетними до певних «земельних схем». Плідно працюйте на користь держави, а ми вас підтримаємо та допоможемо», - підкреслив голова облдержадміністрації.