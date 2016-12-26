Сын Лукашенко заявил о нежелании становиться в будущем президентом

Миколайчики Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил о том, что в будущем он не хочет занимать пост президента страны.

«Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов», - ответил 12-летний Николай на вопрос о том, хочет ли он в будущем стать президентом Беларуси, который задал ему 11-летний корреспондент Евгений Гришин.

По его словам, он пока еще не определился касательно того, какую для себя профессию выбрать. Николай предположил, что в будущем он может стать врачом, либо же сделать военную карьеру.

Евгений Гришин приехал в Беларусь из России вместе с мамой специально для того, чтобы снять репортаж об этой стране. Он уже знает, что хочет посвятить свою жизнь журналистской деятельности и делает первые шаги в этом направлении. Видеозапись интервью с сыном белорусского президента, которое он провел, можно посмотреть в Сети.