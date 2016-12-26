Передача Украине тел погибших на Светлодарской дуге военных: волонтер рассказал подробности

Тела погибших на Светлодарской дуге военных, которых офицеры ГВС (гражданско-военного сотрудничества) забрали у ДНР/ЛНР, прошли первичную судмедэкспертизу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Александр Сурков.

По предварительному заключению специалиста, «следов пыток и издевательств нет, смерть наступила в результате пулевых ранений».

«Инфа от тех, кто врать не обучен, это те, кто непосредственно вели переговоры и обеспечили весь процесс. Офицеры, которых я знаю лично с 2014 года. К сожалению, они категорически запрещают указывать свои имена», — говорится в сообщении Суркова.

По словам волонтера, тела отправлены в Днепр, где будет произведено уже полное освидетельствование.

«Фейкометы Гай и Кабакаев если бы хотели и вправду разобраться в ситуации, то должны были ехать на место и убеждаться во всем лично, а не требовать “комиссий”. Попасть “туда” несложно, поверьте, я бы даже машину выделил», — выразил он возмущение информацией двух волонтеров.

Ранее волонтер и координатор проекта «СтопТеррор» Кабакаев заявлял, что на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену погибли трое украинских военнослужащих.