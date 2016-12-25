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Перемирие на Донбассе: не слышно даже стрелкового оружия — спецкор

25.12.16 07:20Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Специальный корреспондент «КП в Украине» Артем Маслаков в эфире «Голоса Столицы» рассказал, что в Донецке и в ближайших городах сейчас тихо.

По состоянию на утро субботы украинская сторона Совместного центра по контролю и координации подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с полуночи. Ранее в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сообщали, что сторона противника согласилась с этой датой. При этом появилась информация, что в зоне АТО был ранен военнослужащий.

О том, как стороны конфликта на Донбассе соблюдают режим тишины, в эфире радиостанции «Голос Столицы» рассказал специальный корреспондент «КП в Украине Артем Маслаков.

«Информация о ранении военнослужащего пока только на уровне официальных сообщений подтверждается, но конкретно сказать — было это или нет, я сказать сейчас не могу. Поскольку, в общем-то, после наступления перемирия, после наступления режима тишины действительно, по крайней мере, в Донецке и в ближайших городах сейчас тихо, сейчас не стреляют, даже стрелкового оружия не слышно, и хотелось бы, чтобы это был хороший знак, чтобы это продолжалось как можно дольше», — сказал спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года

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Воскресенье, 25.12.2016

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