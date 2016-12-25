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"Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко

25.12.16 09:30Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Бывший министр транспорта Евгений Червоненко, который ранее был главой Запорожской области, пришел в ярость после того, как его кандидатуру отвергли на конкурсе по отбору нового главы Одесской области.

Об этом сообщает "Диалог.ua"

Политик резко отметил, что все правильные ответы на заданные ему вопросы он знал. В случае юридических проблем консультанты могли помочь ему с нюансами. При этом в порыве гнева Червоненко заявил, что "пусть страна сгорит в огне, а себе я еще заработаю".

Журналисты неоднозначно оценили высказывание Червоненко и предполагают, что своими словами он невольно дал понять, что планировал лично обогатиться на важном государственном посту.

Одесса представляет особую ценность для коррупционеров наличием грузового порта и возможности "сидеть" на денежных потоках от таможенных поступлений и шантажа бизнеса.

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Воскресенье, 25.12.2016

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