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​Российские писатели обратились к Путину

25.12.16 09:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Они просят главу России отпустить украинского режиссера Олега Сенцова.

Олега Сенцова приговорили к двадцати годам лишения свободы за то, чего он не совершал. Поэтому участники ПЕН-центра России на одном из заседаний, где присутствовал Владимир Путин, обратились к нему. Больше 80 писателей попросили освободить из-под заключения Олега Сенцова. Они напомнили, что обвинения строилось на показаниях подсудимого, который позже полностью их опроверг. Тогда он скзаал, что дал ложные показания из-за пыток над ним.

На данный момент Сенцов отбывает наказание в якутской колонии. Как сообщают его друзья, то связь с ним утеряна, а также он отказывается от свиданий. Они пишут ему письма, на которые он тоже не отвечает. Это, предполагают интеллигенты, свидетельствует об его тяжелом и моральном, и физическом состоянии.

Они призывают «проявить милосердие и помиловать кинорежиссера Олега Сенцова, который отбывает в крайне тяжелых условиях северного лагеря 20-летний срок».

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Воскресенье, 25.12.2016

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