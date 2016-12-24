Time опубликовал статью об обвинениях в коррупции в адрес Петра Порошенко

На страницах американского издания Time опубликована статья, в которой депутат Верховной рады от «Воли народа» Александр Онищенко обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

Как утверждает Онищенко, Порошенко только делает вид, что он проводит демократические реформы и хочет, чтобы Украина достигла западных стандартов демократии.

По словам Онищенко, он лично видел, что Порошенко участвует в коррупционных действиях. При этом, утверждает депутат, эти коррупционных схемы поражают своими масштабами. Те, кто не хотел платить откаты, становились врагами Порошенко. В дальнейшем им приходилось работать под постоянным давлением со стороны правительства.

Онищенко заявляет, что Порошенко уже поручил возбудить против него уголовное дело. Как утверждает Онищенко, его лишили депутатской неприкосновенности после того, как он заявил о собранных доказательствах коррупционных действий президента.

Напомним, британский журналист Максим Такер заявил о том, что будет публиковать статью о коррумпированности украинского президента даже несмотря на полученные в свой адрес угрозы.