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Гройсман: Национализация «ПриватБанка» не повлияет на уровень цен и инфляцию

24.12.16 08:15Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Премьер заявил, что «ПриватБанк» будет стабилен и не следует переживать за происходящее с ним.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что национализация «ПриватБанка» никак не повлияет на уровень цен и инфляцию в 2017 году.

. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами НТУУ «Киевский политехнический институт», которую транслировал телеканал «112 Украина».

На вопрос студента о том, как национализация повлияет на уровень цен и инфляцию в 2017 году, премьер-министр ответил: «Никак. Мы не видим ни одного связанного влияния перехода “ПриватБанка” в государственную собственность. Наоборот, это шаг, который стабилизировал финансовую ситуацию в финансово-экономической системе страны».

Премьер заявил, что «ПриватБанк» будет стабилен и не следует переживать за происходящее с ним.

«ПриватБанк» будет абсолютно стабильным и никому не нужно переживать за то, что там что-то произойдет. Государство несет это обязательство … У нас было две возможности. Это либо чтобы банк перешел в государственную собственность или чтобы он был ликвидирован. Третьего не дано.

Мы работали над этим достаточно тяжело, но взяли на себя ответственность. Меня не интересуют политические игрища вокруг «ПриватБанка». Меня интересует только одно, 20 млн. клиентов «ПриватБанка». И фактически это требовало от нас принятия важного государственного и смелого решения. Ибо все другие решения привели бы к огромным проблема, — отметил премьер.

«Наша задача, чтобы дальше государственный “ПриватБанк” развивался, чтобы сервис улучшался, а не ухудшался», — добавил Гройсман.

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Суббота, 24.12.2016

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