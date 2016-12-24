Порошенко приветствует новую договоренность о режиме тишины на Донбассе с 24 декабря

Президент Украины Петр Порошенко приветствует новую договоренность в рамках трехсторонней контактной группы в Минске относительно режима тишины на Донбассе с 24 декабря. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Приветствую достижение в рамках трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности относительно внедрения дополнительных мероприятий по установлению постоянного и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года», — написал он.

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что благодаря этим мерам режим тишины на Донбассе приобретет постоянный характер. «Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности. Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также выполнение других договоренностей», — добавил он.