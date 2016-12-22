"БПП" и "Наш край" остались без своих представителей в исполкоме Николаевского горсовета

На сегодняшней сессии Николаевского горсовета наконец-то был избран новый состав исполкома городского совета.

Изначально состав исполкома планировался в количестве 21 человека. При этом было оговорено, что каждая фракция делегирует в состав исполкома по 2 человека, а фракция «Оппозиционный блок», как самая большая — 3 человека.

Определены были и кандидатуры. От «Оппоблока» Владимир Тимошин, Сергей Станишевский и Александр Трифонов. От «Самопомощи» Андрей Ермолаев и Дмитрий Канарский. От БПП — Юрий Плиткин и Михаил Беседин. От «Нашего края» Валерий Буркун и Юрий Андриенко.

Однако, на голосование городской голова Сенкевич вынес список из 17 человек

Таково мое решение, - безапелляционно заявил мэр.

Как выяснилось, главная интрига плелась за кулисами сессии. «БПП» и «Наш край» выразили недовольство предложенным проектом бюджета города на 2017 год и заявили, что не будут за него голосовать, пишут Новости-Н.

Переговоры с представителями обоих фракций ни к чему не привели, и тогда Сенкевич решил наказать отступников — он вычеркнул представителей от «БПП» и «Нашего края» из списка членов исполкома. В результате вместо 21 кандидатуры в члены исполкома в писке оказалось 17 — недосчитались Беседина, Плиткина, Андриенко и Буркуна.

С формальной точки зрения все правильно: список членов исполкома подает городской голова. Что же касается кулуарных договоренностей, то здесь выяснит кто прав, а кто виноват сложно. В любом случае, состав исполкома утвержден в количестве 21 человека и «доизбрать» четыре кандидатуры в него никогда не поздно. Разумеется, после того, как «отступники» осознают свою вину и покаются.