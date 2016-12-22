Штайнмайер одобрил решение по Донбассу в Минске

Глава МИД ФРГ приветствовал возобновление режима прекращения огня, достигнутое на встрече трехсторонней контактной группы в Минске

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал заявление контактной группы по Донбассу о необходимости возобновления режима прекращения огня в регионе с полуночи 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Я приветствую единогласное возращение к рассмотрению полного соблюдения режима прекращения огня, достигнутое сегодня на встрече трехсторонней контактной группы в Минске", − отметил Штайнмайер.

Он считает, что соблюдение режима прекращения огня "станет важным шагом на пути к стабилизации ситуации с безопасностью и проложит путь к мирному урегулированию конфликта".

Глава МИД ФРГ также призывал все стороны освободить до конца года "значительное число людей, задержанных в связи с конфликтом, начиная с самых уязвимых".