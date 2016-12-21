Клинтон опередила Трампа на три миллиона голосов

Клинтон набрала 65 844 610 голосов (48,2%) против 62 979 636 голосов у Трампа (46,1%).

Кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа почти на 3 миллиона голосов избирателей, хотя и проиграла по выборщикам. Об этом свидетельствуют данные официально утвержденных результатов по всем штатам, передает РИА Новости.

В настоящий момент Клинтон набрала 65 844 610 голосов (48,2%) против 62 979 636 голосов у Трампа (46,1%).

По выборщикам от штатов Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон – именно число выборщиков решает, кто станет президентом США. Все голоса выборщиков от конкретного штата отходят победителю народного голосования.

Одержав победу с большим отрывом в густонаселенных штатах и проиграв ряд штатов с разрывом от Трампа всего в десятки тысяч голосов, Клинтон проиграла выборы президента.