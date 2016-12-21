Рада приняла закон об упрощении налоговой системы

Парламент принял закон об улучшения инвестиционного климата.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)". За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту прописано, что данная инициатива направлена на улучшение инвестиционного климата в Украине за счет упрощения налоговой системы, повышения прозрачности и качества администрирования налогов, ликвидации распространенных схем уклонения от налогообложения, устранение несогласованностей.

Такое упрощение налоговой системы, а также повышение прозрачности и качества администрирования налогов должно создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, ликвидации распространенных схем уклонения от налогообложения, что позволит увеличить доходы как государственного, так и местных бюджетов.

Закон предусматривает введение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС, согласно которому средства, которые подлежат возмещению, будут перечисляться в автоматическом режиме. Также документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции и создание нового органа – Финансовая полиция, деятельность которого будет регламентироваться отдельным законом.

Ожидается, что принятие и реализация предлагаемого законопроекта будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, а также устранению несогласованностей.