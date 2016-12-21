На местные власти переложат часть расходов бюджета

Местные власти будут содержать школы (кроме зарплат), ПТУ и санатории для больных туберкулезом и детей.

Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым часть расходов в образовательной и медицинской сферах теперь будут нести местные власти, а не госбюджет, как раньше.

Из местных бюджетов будут оплачиваться расходы по содержанию школ (кроме зарплат), ПТУ и санаториев для больных туберкулезом и детей.

Кроме того, местные власти будут оплачивать расходы на коммунальные услуги и энергоносители учреждений здравоохранения, льготы на услуги связи, другие льготы и компенсационные выплаты за проезд.

В то же время регионы получат деньги от таможни на ремонт дорог.

Данный законопроект входит в так называемый бюджетный пакет, необходимый для утверждения госбюджета на 2017 год.