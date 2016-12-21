Назначив замами варягов, мэр пренебрег николаевцами, - Игорь Дятлов

Лидер николаевских оппозиционеров Игорь Дятлов прокомментировал назначение заместителями мэра Николаева иногородних людей.

Свое мнение он озвучил в программе «Добрый вечер» на 35 канале.

Он отметил, что выбор городского головы депутатов Оппозиционного блока удивил, и даже возмутил. Ведь фактически мэр пренебрёг николаевцами, среди которых есть профессионалы. Другими словами, мэр показал, что не доверяет специалистам из Николаева.

Более того, в биографии ни одного из замов-варягов оппозиционеры не нашли ничего экстраординарного, что могло бы объяснить такой выбор мэра.

–Судя по биографиям новых замов, ни одного из них нельзя назвать специалистом с большой буквы по какому-либо направлению. И это вызывает определенные опасения, – отметил политик.

При этом он напомнил, что выбор в пользу иногородних мэр делает уже не впервые. Так, на протяжении всего года Александр Сенкевич назначал на ключевые должности не местных, а приезжих людей. Руслан Рохов, Александр Олефир, Василий Гошовский – все эти люди, назначенные мэром на высокие должности, являются иногородними.

–Назначение варягов – это философия управления городом и философия команды мэра, – считает Игорь Дятлов.

Тем не менее, выбирать заместителей – это законное право мэра и исключительно его ответственность. Поэтому выбранные заместители были утверждены решением сессии.

Что касается намерений депутатов от власти оспорить решение о назначении замов, то нужно определить, ради чего это делать, считает Игорь Дятлов.

Если дело в том, что замами утверждены именно иногородние, то вряд ли оспаривание приведет к другому результату. Ведь даже если мэру будет предложено пересмотреть их кандидатуры, все равно, считает политик, предпочтение он отдаст именно иногородним. Если же дело в соблюдении самой процедуры назначения, то тут представители власти демонстрируют свои двойные стандарты. Ведь на протяжении всего года оппозиционеры регулярно указывали и на незаконность многих назначений на должности, и на незаконность исполкома, и на незаконность решений исполкома. Однако все это время ни «Самопомощь», ни БПП, ни «Наш край» вопросы соблюдения закона не интересовали.

Подводя итог, политик отметил, что мэр имеет право на ошибку, но только на одну. Ведь его ошибка может, в конечном счете, стать катастрофической.