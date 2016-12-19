В США началось голосование выборщиков. Неожиданностей ничто не предвещает

В США началось голосование коллегии выборщиков, которое должно подтвердить выборы 8 ноября и нового президента миллиардера Дональда Трампа. Для его официального избрания необходимы 270 голосов поддержки.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно прогнозу телеканала, голосование в понедельник пройдет "нормально". Выборы в США носят двухступенчатый характер. Избиратели на выборах голосуют не за конкретного политика, а за "выборщиков", которые впоследствии, как предполагается, поддержат и утвердят его кандидатуру. Для победы необходимы 270 голосов выборщиков из 538.

На выборах президента 8 ноября Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у демократа Хиллари Клинтон. В прошлом имели место случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки тому правилу, что все голоса от данного штата достаются победителю. В то же время это никогда не влияло на итоги голосования.

Только один из 306 республиканцев-выборщиков намерен проголосовать против Трампа.

Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, которая состоится 20 января.