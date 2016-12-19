Стали известны результаты выборов в объединенных территориальных общинах Николаевской области Стали известны результаты выборов в 14-ти объединенных территориальных общинах (ОТО) Николаевской области. Как сообщает ОПОРА, большинство победителей - действующие главы, за исключением Воскресенской и Благодатненской ОТО. Ниже приводим результаты выборов: Баштанская ОТО - Иван Рубский (Баштанский городской глава); Каменомостовская - Александр Ляхов (Каменомостовский сельский глава); Бугская - Юрий Заволока (Таборовский сельский глава); Воскресенская - Александр Шаповалов(инспектор по благоустройству и охране окружающей среды Печенежского сельсовета Коломойского района Ивано-Франковской области); Благодатненская - Владимир Неграй (директор ландшафтного парка "Бугский Гард"); Веселиновская - Александр Румянцев (Веселиновский сельский глава); Доманевская - Александр Дога (Дамневский сельский глава); Коблевская - Владимир Панич (Коблевский сельский глава); Нечаянская - Николай Вивчар (Нечаянский сельский глава); Куцурубская - Инна Копейка (Куцурубский сельский глава); Шевченковская - Татьяна Шакунова (Шевченковский сельский глава); Ольшанская - Сергей Новак (Ольшанский сельский глава); Галициновская - Иван Назар (Галициновский сельский глава); Веснянская - Леонид Музарский (Кривобалковский сельский глава). На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама