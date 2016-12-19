Стали известны результаты выборов в объединенных территориальных общинах Николаевской области
|19.12.16 19:09
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Стали известны результаты выборов в 14-ти объединенных территориальных общинах (ОТО) Николаевской области.
Как сообщает ОПОРА, большинство победителей - действующие главы, за исключением Воскресенской и Благодатненской ОТО.
Ниже приводим результаты выборов:
Баштанская ОТО - Иван Рубский (Баштанский городской глава);
Каменомостовская - Александр Ляхов (Каменомостовский сельский глава);
Бугская - Юрий Заволока (Таборовский сельский глава);
Воскресенская - Александр Шаповалов(инспектор по благоустройству и охране окружающей среды Печенежского сельсовета Коломойского района Ивано-Франковской области);
Благодатненская - Владимир Неграй (директор ландшафтного парка "Бугский Гард");
Веселиновская - Александр Румянцев (Веселиновский сельский глава);
Доманевская - Александр Дога (Дамневский сельский глава);
Коблевская - Владимир Панич (Коблевский сельский глава);
Нечаянская - Николай Вивчар (Нечаянский сельский глава);
Куцурубская - Инна Копейка (Куцурубский сельский глава);
Шевченковская - Татьяна Шакунова (Шевченковский сельский глава);
Ольшанская - Сергей Новак (Ольшанский сельский глава);
Галициновская - Иван Назар (Галициновский сельский глава);
Веснянская - Леонид Музарский (Кривобалковский сельский глава).