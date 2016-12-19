Явка на выборы в Николаевской области - одна из самых низких по Украине

Вчера, 18 декабря, прошли выборы в объединенных территориальных общинах, в том числе и в 14 общинах Николаевщины:

Куцурубской (Очаковский район), Каменномостовской (Первомайский район), Ольшанской, Нечаянской и Веснянской (Николаевский район), Доманевской (Вознесенский район), Бугской (Вознесенский район), Шевченковской, Галициновской и Воскресенской (Витовский район ), Веселиновской (Веселиновский район), Коблевской (Березанский район), Благодатненской (Вознесенский район) и Баштанской (Баштанский район). 1 117 кандидатов в депутаты и 62 кандидата в городские, поселковые, сельские головы баллотировались в 14 общинах.

Явка избирателей в Николаевской области составила 34,34%. И это один из самых низких результатов в Украине.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Наименьшая явка (30%) - в Луганской области, где выборы проходили в одной общине, а наибольшая (79%) - в Закарпатской области.