Снова нарушение на выборах в Николаевской области: избирком подписал незаполненный протокол голосования

Вчера, 18 декабря, во время выборов в объединенных территориальных общинах, на избирательном участке в селе Зеленый Гай избирательная комиссия подписала незаполненный итоговый протокол до завершения голосования.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

— Территориальная избирательная комиссия №480320 в селе Зеленый Гай подписала незаполненный итоговый протокол до завершения голосования. Наблюдатель Гражданской сети ОПОРА вызвала сотрудников полиции по факту подписания незаполненного протокола, — говорится в сообщении.

В соответствии с частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Украины подписания протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования или результаты выборов или референдума до его заполнения, или составления или подписания такого протокола не на заседании избирательной комиссии или комиссии по референдуму, на котором осуществляется подсчет голосов избирателей или установления итогов голосования или результатов выборов или референдума, или включения в такого протокола заведомо недостоверных сведений — наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.