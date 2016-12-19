Верхний банер

Снова нарушение на выборах в Николаевской области: избирком подписал незаполненный протокол голосования

19.12.16 11:08Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 18 декабря, во время выборов в объединенных территориальных общинах, на избирательном участке в селе Зеленый Гай избирательная комиссия подписала незаполненный итоговый протокол до завершения голосования.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

— Территориальная избирательная комиссия №480320 в селе Зеленый Гай подписала незаполненный итоговый протокол до завершения голосования. Наблюдатель Гражданской сети ОПОРА вызвала сотрудников полиции по факту подписания незаполненного протокола, — говорится в сообщении.

В соответствии с частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Украины подписания протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования или результаты выборов или референдума до его заполнения, или составления или подписания такого протокола не на заседании избирательной комиссии или комиссии по референдуму, на котором осуществляется подсчет голосов избирателей или установления итогов голосования или результатов выборов или референдума, или включения в такого протокола заведомо недостоверных сведений — наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

09:56В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412500

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532210

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136800

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325180

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама