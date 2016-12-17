Национальная полиция Украины закупит автомобили Mitsubishi на миллиард

Побив внушительное число патрульных «Приусов», копы решили переключиться на гибридные «Мицубиси Аутлэндеры».

Полиция Украины заключила договор о закупке 635 автомобилей на сумму 959 441 686,65 гривен, что составляет 2 248 515 787, 79 рублей или 36 482 753, 26 долларов США по текущему курсу.

Соответствующая информация опубликована на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно информации, полицейские приобрели автомобили специализированного назначения с гибридной силовой установкой «Mitsubishi Outlander PHEV». Соглашение было заключено 16 декабря с ООО «НИКО ДИАМАНТ».

Ранее СМИ уже писали, что деньги, которые Украина получит по Киотскому протоколу (соглашению о сокращении выбросов парниковых газов — прим. РВ), будут направлены на покупку новых гибридных машин для полиции.

При этом общественные активисты утверждали, что цена гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, которые полиции согласилась поставить фирма, входящая в ближайшее окружение партии «Народный фронт», завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена завышенной не является.